Нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида беспокоят болевые ощущения в колене, сообщает журналист TSN Том Гаццола.

Неизвестно, когда именно хоккеист получил повреждение. Однако медицинский штаб «Ойлерз» держит ситуацию под контролем и внимательно следит за состоянием игрока.

В этом сезоне Макдэвид набрал 60 (23+37) очков в 41 матче. Он входит в число лучших бомбардиров регулярного чемпионата.