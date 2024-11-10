Овечкин в 175-й раз забросил 2 и более шайбы за игру — он уступает лишь Гретцки

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы в ворота «Сент-Луиса» (8:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

39-летний россиянин забил два и более голов за игру в 175-м матче за карьеру в НХЛ и занимает второе место в истории лиги. Лидирует — канадец Уэйн Гретцки (189). Свой последний хет-трик Овечкин оформил 31 декабря 2022 года в матче с «Монреалем» (9:2).

В этом сезоне Овечкин набрал 18 (10+8) очков в 14 матчах регулярного чемпионата.