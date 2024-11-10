«Эдмонтон» победил «Ванкувер», Макдэвид набрал 3 очка
«Эдмонтон» на выезде победил «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3.
У гостей 3 (1+2) очка набрал Коннор Макдэвид, ассистентский хет-трик на счету Маттиаса Янмарка. У хозяев голы забили Филип Гронек и Элиас Петтерссон.
«Эдмонтон» набрал 15 очков и занимает 8-е место в таблице Западной конференции. «Ванкувер» с 17 очками — на 5-й строчке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 3:7 (0:1, 2:2, 1:4)
Голы: Драйзайтль — 10 (Хаймэн, Макдэвид), 2:48 — 0:1. Перри — 3 (Янмарк, Райан), 23:30 — 0:2. Арвидссон — 2 (Драйзайтль, Кулак), 24:43 — 0:3. Петтерссон — 3 (Дебраск), 25:01 — 1:3. Гронек — 1 (бол., Блюгерс, Хейнен), 27:00 — 2:3. К. Браун — 2 (Хенрик, Янмарк), 46:10 — 2:4. Макдэвид — 4 (бол., Хаймэн, Нюджент-Хопкинс), 47:16 — 2:5. Кулак — 4 (Макдэвид, Эмберсон), 48:08 — 2:6. К. Браун — 3 (Янмарк), 51:05 — 2:7. Сутер — 5 (бол., Петтерссон, Хьюз), 59:06 — 3:7.
Вратари: Ланкинен (Шилов, 51:05) — С. Скиннер.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 20 (7+7+6) — 31 (10+5+16).
Наши: — - Подколзин (13.50/1/+1).
10 ноября. Ванкувер. Rogers Arena. 18714 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|17
|10
|7
|22
|2
|Каролина
|13
|10
|3
|20
|3
|Вашингтон
|14
|10
|4
|20
|4
|Рейнджерс
|13
|9
|4
|19
|5
|Айлендерс
|15
|6
|9
|15
|6
|Питтсбург
|16
|6
|10
|14
|7
|Коламбус
|13
|5
|8
|12
|8
|Филадельфия
|15
|5
|10
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|15
|11
|4
|23
|2
|Торонто
|16
|9
|7
|20
|3
|Бостон
|16
|7
|9
|16
|4
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|5
|Баффало
|15
|7
|8
|15
|6
|Оттава
|14
|7
|7
|14
|7
|Детройт
|14
|6
|8
|13
|8
|Монреаль
|15
|4
|11
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|15
|14
|1
|28
|2
|Миннесота
|14
|10
|4
|22
|3
|Даллас
|13
|8
|5
|16
|4
|Юта
|15
|6
|9
|15
|5
|Колорадо
|15
|7
|8
|14
|6
|Сент-Луис
|15
|7
|8
|14
|7
|Нэшвилл
|15
|5
|10
|11
|8
|Чикаго
|15
|5
|10
|11
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|16
|9
|7
|21
|2
|Вегас
|14
|9
|5
|20
|3
|Ванкувер
|13
|7
|6
|17
|4
|Калгари
|15
|7
|8
|17
|5
|Эдмонтон
|15
|7
|8
|15
|6
|Сиэтл
|15
|6
|9
|13
|7
|Анахайм
|13
|4
|9
|10
|8
|Сан-Хосе
|15
|4
|11
|10
|10.11
|02:00
|
Флорида – Филадельфия
|4 : 3 Б
|10.11
|03:00
|
Торонто – Монреаль
|4 : 1
|10.11
|03:00
|
Сент-Луис – Вашингтон
|1 : 8
|10.11
|03:00
|
Детройт – Рейнджерс
|0 : 4
|10.11
|03:00
|
Бостон – Оттава
|2 : 3 ОТ
|10.11
|03:30
|
Айлендерс – Нью-Джерси
|3 : 4 ОТ
|10.11
|04:00
|
Нэшвилл – Юта
|4 : 0
|10.11
|05:00
|
Лос-Анджелес – Коламбус
|5 : 2
|10.11
|05:00
|
Колорадо – Каролина
|6 : 4
|10.11
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|3 : 7