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Сегодня, 08:42

«Эдмонтон» победил «Ванкувер», Макдэвид набрал 3 очка

Руслан Минаев
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«Эдмонтон» на выезде победил «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3.

У гостей 3 (1+2) очка набрал Коннор Макдэвид, ассистентский хет-трик на счету Маттиаса Янмарка. У хозяев голы забили Филип Гронек и Элиас Петтерссон.

«Эдмонтон» набрал 15 очков и занимает 8-е место в таблице Западной конференции. «Ванкувер» с 17 очками — на 5-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 3:7 (0:1, 2:2, 1:4)

Голы: Драйзайтль — 10 (Хаймэн, Макдэвид), 2:48 — 0:1. Перри — 3 (Янмарк, Райан), 23:30 — 0:2. Арвидссон — 2 (Драйзайтль, Кулак), 24:43 — 0:3. Петтерссон — 3 (Дебраск), 25:01 — 1:3. Гронек — 1 (бол., Блюгерс, Хейнен), 27:00 — 2:3. К. Браун — 2 (Хенрик, Янмарк), 46:10 — 2:4. Макдэвид — 4 (бол., Хаймэн, Нюджент-Хопкинс), 47:16 — 2:5. Кулак — 4 (Макдэвид, Эмберсон), 48:08 — 2:6. К. Браун — 3 (Янмарк), 51:05 — 2:7. Сутер — 5 (бол., Петтерссон, Хьюз), 59:06 — 3:7.

Вратари: Ланкинен (Шилов, 51:05) — С. Скиннер.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 20 (7+7+6) — 31 (10+5+16).

Наши: — - Подколзин (13.50/1/+1).

10 ноября. Ванкувер. Rogers Arena. 18714 зрителей.

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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 17 10 7 22
2 Каролина 13 10 3 20
3 Вашингтон 14 10 4 20
4 Рейнджерс 13 9 4 19
5 Айлендерс 15 6 9 15
6 Питтсбург 16 6 10 14
7 Коламбус 13 5 8 12
8 Филадельфия 15 5 10 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 15 11 4 23
2 Торонто 16 9 7 20
3 Бостон 16 7 9 16
4 Тампа-Бэй 14 7 7 15
5 Баффало 15 7 8 15
6 Оттава 14 7 7 14
7 Детройт 14 6 8 13
8 Монреаль 15 4 11 10
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 15 14 1 28
2 Миннесота 14 10 4 22
3 Даллас 13 8 5 16
4 Юта 15 6 9 15
5 Колорадо 15 7 8 14
6 Сент-Луис 15 7 8 14
7 Нэшвилл 15 5 10 11
8 Чикаго 15 5 10 11
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 16 9 7 21
2 Вегас 14 9 5 20
3 Ванкувер 13 7 6 17
4 Калгари 15 7 8 17
5 Эдмонтон 15 7 8 15
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Торонто – Монреаль
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0 : 4
10.11 03:00
Бостон – Оттава
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Айлендерс – Нью-Джерси
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Нэшвилл – Юта
 4 : 0
10.11 05:00
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 5 : 2
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 6 : 4
10.11 06:00
Ванкувер – Эдмонтон
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