«Эдмонтон» победил «Ванкувер», Макдэвид набрал 3 очка

«Эдмонтон» на выезде победил «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3.

У гостей 3 (1+2) очка набрал Коннор Макдэвид, ассистентский хет-трик на счету Маттиаса Янмарка. У хозяев голы забили Филип Гронек и Элиас Петтерссон.

«Эдмонтон» набрал 15 очков и занимает 8-е место в таблице Западной конференции. «Ванкувер» с 17 очками — на 5-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 3:7 (0:1, 2:2, 1:4)

Голы: Драйзайтль — 10 (Хаймэн, Макдэвид), 2:48 — 0:1. Перри — 3 (Янмарк, Райан), 23:30 — 0:2. Арвидссон — 2 (Драйзайтль, Кулак), 24:43 — 0:3. Петтерссон — 3 (Дебраск), 25:01 — 1:3. Гронек — 1 (бол., Блюгерс, Хейнен), 27:00 — 2:3. К. Браун — 2 (Хенрик, Янмарк), 46:10 — 2:4. Макдэвид — 4 (бол., Хаймэн, Нюджент-Хопкинс), 47:16 — 2:5. Кулак — 4 (Макдэвид, Эмберсон), 48:08 — 2:6. К. Браун — 3 (Янмарк), 51:05 — 2:7. Сутер — 5 (бол., Петтерссон, Хьюз), 59:06 — 3:7.

Вратари: Ланкинен (Шилов, 51:05) — С. Скиннер.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 20 (7+7+6) — 31 (10+5+16).

Наши: — - Подколзин (13.50/1/+1).

10 ноября. Ванкувер. Rogers Arena. 18714 зрителей.