«Лос-Анджелес» дома победил «Коламбус». Гавриков, Воронков и Проворов забросили по шайбе
«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Коламбус» со счетом 5:2.
В составе «Кингз» отличились Владислав Гавриков, Уоррен Фогель, Тревор Мур, Алекс Лаферрьер и Брандт Кларк. У «Блю Джекетс» шайбы забросили Дмитрий Воронков и Иван Проворов.
После этого матча «Лос-Анджелес» с 21 очком занимает третье место в Западной конференции, «Коламбус» с 12 очками — на 14-й строчке Востока.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Коламбус» — 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)
Голы: Воронков — 1 (Дэнфорт), 13:26 — 0:1. Гавриков — 2 (Кемпе, Копитар), 24:16 — 1:1. Фогеле — 6 (Томас, Хелениус), 26:12 — 2:1. Мур — 2 (мен., Дано), 40:30 — 3:1. Проворов — 1 (бол., Дэнфорт, Фантилли), 40:49 — 3:2. Лафферье — 9 (Эдмундсон, Фогеле), 47:05 — 4:2. Кларк — 2 (бол., п.в., Копитар, Кемпе), 59:29 — 5:2.
Вратари: Риттих — Мерзликинс (57:15 — 57:42, 58:46 — 59:29).
Штраф: 11 — 13.
Броски: 23 (6+10+7) — 26 (7+11+8).
Наши: Гавриков (22.50/1/+2) — Воронков (12.24/2/+1), Марченко (18.05/2/-2), Проворов (27.30/1/0), Чинахов (16.30/2/-2).
10 ноября. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 18145 зрителей.
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Детройт – Рейнджерс
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|10.11
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Бостон – Оттава
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Айлендерс – Нью-Джерси
|3 : 4 ОТ
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|04:00
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Нэшвилл – Юта
|4 : 0
|10.11
|05:00
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Лос-Анджелес – Коламбус
|5 : 2
|10.11
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Колорадо – Каролина
|6 : 4
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