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Сегодня, 07:51

«Колорадо» прервал 8-матчевую победную серию «Каролины», Свечников отдал голевой пас

Руслан Минаев
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«Колорадо» дома обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.

У хозяев 4 (1+3) очка набрал Нэйтан Маккиннон. У гостей Джордан Мартинук забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Российский форвард «Харрикейнс» Андрей Свечников отметился 1 голевым пасом. Российский вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 27 бросков из 31.

«Колорадо» прервал 8-матчевую победную серию «Каролины».

«Колорадо» набрал 14 очков и занимает 10-е место в таблице Западной конференции. «Каролина» с 20 очками — на третьем месте «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Каролина» — 6:4 (0:1, 5:2, 1:1)

Голы: Друри — 2 (Мартинук, Стаал), 9:02 — 0:1. Мартинук — 3 (Джарвис, Уокер), 24:37 — 0:2. Макар — 6 (мен.), 29:13 — 1:2. Малински — 1 (Маккиннон, Жирар), 30:57 — 2:2. Нечас — 8 (бол., Джарвис, Свечников), 32:26 — 2:3. Маккиннон — 7 (Лехконен, Людвиг), 35:49 — 3:3. Лехконен — 2 (Рантанен, Тэйвз), 36:42 — 4:3. Рантанен — 7 (бол., Миттельштадт, Маккиннон), 38:49 — 5:3. Мартинук — 4 (Нечас, Ахо), 42:50 — 5:4. Рантанен — 8 (п.в., Маккиннон), 59:10 — 6:4.

Вратари: Георгиев — Мартин (58:07 — 59:10, 59:26).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 29 (6+18+5) — 31 (14+6+11).

Наши: Коваленко (11.57/2/0), Прищепов (5.35/0/-1) — Орлов (18.29/2/+2), Свечников (21.15/2/-3).

10 ноября. Денвер. Ball Arena. 18089 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Колорадо Эвеланш
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 17 10 7 22
2 Каролина 13 10 3 20
3 Вашингтон 14 10 4 20
4 Рейнджерс 13 9 4 19
5 Айлендерс 15 6 9 15
6 Питтсбург 16 6 10 14
7 Коламбус 13 5 8 12
8 Филадельфия 15 5 10 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 15 11 4 23
2 Торонто 16 9 7 20
3 Бостон 16 7 9 16
4 Тампа-Бэй 14 7 7 15
5 Баффало 15 7 8 15
6 Оттава 14 7 7 14
7 Детройт 14 6 8 13
8 Монреаль 15 4 11 10
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 15 14 1 28
2 Миннесота 14 10 4 22
3 Даллас 13 8 5 16
4 Юта 15 6 9 15
5 Колорадо 15 7 8 14
6 Сент-Луис 15 7 8 14
7 Нэшвилл 15 5 10 11
8 Чикаго 15 5 10 11
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 16 9 7 21
2 Вегас 14 9 5 20
3 Ванкувер 12 7 5 17
4 Калгари 15 7 8 17
5 Эдмонтон 14 6 8 13
6 Сиэтл 15 6 9 13
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10.11 02:00
Флорида – Филадельфия
 4 : 3 Б
10.11 03:00
Торонто – Монреаль
 4 : 1
10.11 03:00
Сент-Луис – Вашингтон
 1 : 8
10.11 03:00
Детройт – Рейнджерс
0 : 4
10.11 03:00
Бостон – Оттава
 2 : 3 ОТ
10.11 03:30
Айлендерс – Нью-Джерси
 3 : 4 ОТ
10.11 04:00
Нэшвилл – Юта
 4 : 0
10.11 05:00
Лос-Анджелес – Коламбус
 5 : 2
10.11 05:00
Колорадо – Каролина
 6 : 4
10.11 06:00
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