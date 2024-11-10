«Колорадо» прервал 8-матчевую победную серию «Каролины», Свечников отдал голевой пас
«Колорадо» дома обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.
У хозяев 4 (1+3) очка набрал Нэйтан Маккиннон. У гостей Джордан Мартинук забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Российский форвард «Харрикейнс» Андрей Свечников отметился 1 голевым пасом. Российский вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 27 бросков из 31.
«Колорадо» прервал 8-матчевую победную серию «Каролины».
«Колорадо» набрал 14 очков и занимает 10-е место в таблице Западной конференции. «Каролина» с 20 очками — на третьем месте «Востока».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Каролина» — 6:4 (0:1, 5:2, 1:1)
Голы: Друри — 2 (Мартинук, Стаал), 9:02 — 0:1. Мартинук — 3 (Джарвис, Уокер), 24:37 — 0:2. Макар — 6 (мен.), 29:13 — 1:2. Малински — 1 (Маккиннон, Жирар), 30:57 — 2:2. Нечас — 8 (бол., Джарвис, Свечников), 32:26 — 2:3. Маккиннон — 7 (Лехконен, Людвиг), 35:49 — 3:3. Лехконен — 2 (Рантанен, Тэйвз), 36:42 — 4:3. Рантанен — 7 (бол., Миттельштадт, Маккиннон), 38:49 — 5:3. Мартинук — 4 (Нечас, Ахо), 42:50 — 5:4. Рантанен — 8 (п.в., Маккиннон), 59:10 — 6:4.
Вратари: Георгиев — Мартин (58:07 — 59:10, 59:26).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 29 (6+18+5) — 31 (14+6+11).
Наши: Коваленко (11.57/2/0), Прищепов (5.35/0/-1) — Орлов (18.29/2/+2), Свечников (21.15/2/-3).
10 ноября. Денвер. Ball Arena. 18089 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|17
|10
|7
|22
|2
|Каролина
|13
|10
|3
|20
|3
|Вашингтон
|14
|10
|4
|20
|4
|Рейнджерс
|13
|9
|4
|19
|5
|Айлендерс
|15
|6
|9
|15
|6
|Питтсбург
|16
|6
|10
|14
|7
|Коламбус
|13
|5
|8
|12
|8
|Филадельфия
|15
|5
|10
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|15
|11
|4
|23
|2
|Торонто
|16
|9
|7
|20
|3
|Бостон
|16
|7
|9
|16
|4
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|5
|Баффало
|15
|7
|8
|15
|6
|Оттава
|14
|7
|7
|14
|7
|Детройт
|14
|6
|8
|13
|8
|Монреаль
|15
|4
|11
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|15
|14
|1
|28
|2
|Миннесота
|14
|10
|4
|22
|3
|Даллас
|13
|8
|5
|16
|4
|Юта
|15
|6
|9
|15
|5
|Колорадо
|15
|7
|8
|14
|6
|Сент-Луис
|15
|7
|8
|14
|7
|Нэшвилл
|15
|5
|10
|11
|8
|Чикаго
|15
|5
|10
|11
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|16
|9
|7
|21
|2
|Вегас
|14
|9
|5
|20
|3
|Ванкувер
|12
|7
|5
|17
|4
|Калгари
|15
|7
|8
|17
|5
|Эдмонтон
|14
|6
|8
|13
|6
|Сиэтл
|15
|6
|9
|13
|7
|Анахайм
|13
|4
|9
|10
|8
|Сан-Хосе
|15
|4
|11
|10
|10.11
|02:00
|
Флорида – Филадельфия
|4 : 3 Б
|10.11
|03:00
|
Торонто – Монреаль
|4 : 1
|10.11
|03:00
|
Сент-Луис – Вашингтон
|1 : 8
|10.11
|03:00
|
Детройт – Рейнджерс
|0 : 4
|10.11
|03:00
|
Бостон – Оттава
|2 : 3 ОТ
|10.11
|03:30
|
Айлендерс – Нью-Джерси
|3 : 4 ОТ
|10.11
|04:00
|
Нэшвилл – Юта
|4 : 0
|10.11
|05:00
|
Лос-Анджелес – Коламбус
|5 : 2
|10.11
|05:00
|
Колорадо – Каролина
|6 : 4
|10.11
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|- : -