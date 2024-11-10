«Колорадо» прервал 8-матчевую победную серию «Каролины», Свечников отдал голевой пас

«Колорадо» дома обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.

У хозяев 4 (1+3) очка набрал Нэйтан Маккиннон. У гостей Джордан Мартинук забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Российский форвард «Харрикейнс» Андрей Свечников отметился 1 голевым пасом. Российский вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 27 бросков из 31.

«Колорадо» прервал 8-матчевую победную серию «Каролины».

«Колорадо» набрал 14 очков и занимает 10-е место в таблице Западной конференции. «Каролина» с 20 очками — на третьем месте «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Каролина» — 6:4 (0:1, 5:2, 1:1)

Голы: Друри — 2 (Мартинук, Стаал), 9:02 — 0:1. Мартинук — 3 (Джарвис, Уокер), 24:37 — 0:2. Макар — 6 (мен.), 29:13 — 1:2. Малински — 1 (Маккиннон, Жирар), 30:57 — 2:2. Нечас — 8 (бол., Джарвис, Свечников), 32:26 — 2:3. Маккиннон — 7 (Лехконен, Людвиг), 35:49 — 3:3. Лехконен — 2 (Рантанен, Тэйвз), 36:42 — 4:3. Рантанен — 7 (бол., Миттельштадт, Маккиннон), 38:49 — 5:3. Мартинук — 4 (Нечас, Ахо), 42:50 — 5:4. Рантанен — 8 (п.в., Маккиннон), 59:10 — 6:4.

Вратари: Георгиев — Мартин (58:07 — 59:10, 59:26).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 29 (6+18+5) — 31 (14+6+11).

Наши: Коваленко (11.57/2/0), Прищепов (5.35/0/-1) — Орлов (18.29/2/+2), Свечников (21.15/2/-3).

10 ноября. Денвер. Ball Arena. 18089 зрителей.