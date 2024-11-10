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Сегодня, 18:14

Форвард «Акрона» Дзюба: «У меня побольше шансов побить рекорд по голам, чем у Овечкина»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что имеет больше шансов побить бомбардирский рекорд в этом сезоне, чем нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

— Кто раньше побьет рекорд: Дзюба или Овечкин?

— У меня шансов побольше. Но у него матчи часто. Саше желаю скорее побить. Не до конца верил, что он в этом сезоне побьет. Но пока он идет очень мощно. Весь мир этого ждет!

36-летнему Дзюбе осталось два гола до того, чтобы сравняться с рекордом Александра Кержакова (231 против 233).

На счету 39-летнего Овечкина 863 гола в НХЛ за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

Александр Овечкин
Артем Дзюба
Футбол
Хоккей
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
3
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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 1 : 2
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Спартак – Акрон
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Рубин – Краснодар
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Алексей Батраков

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П
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Зенит

 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
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Бителло

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

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