«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Коламбус» со счетом 5:2.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 21 очком занимает третье место в Западной конференции, «Коламбус» с 12 очками — на 14-й строчке Востока.