Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ

НХЛ назвала имени лучших игроков дня в регулярном чемпионате.

Третьей звездой стал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, на счету которого два гола в матче с «Сент-Луисом» (8:1).

Первой звездой дня стал вратарь «Рейнджерс» Джонатан Куик, который сделал 37 сейвов в матче с «Детройтом» (4:0). Второй звездой дня признан форварда «Нью-Джерси» Джек Хьюз — автор 3 (2+1) очков в матче с «Айлендерс» (4:3 ОТ).