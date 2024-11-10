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Сегодня, 11:55

Агент Овечкина считает знаком уважения слова Строума о работе команды на рекорд россиянина

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова одноклубника россиянина Дилана Строума, заявившего, что команда играет не только на победу, но и на рекорд ее капитана.

10 ноября Овечкин забросил 2 шайбы в ворота «Сент-Луиса» (8:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Такие слова воспринимаются с уважением и благодарностью. Команда делает свое дело и Саша его делает. Все вместе! Для этого она и есть — одна команда, где друг другу помогают. Это правильно. Саша заслужил большое уважение партнеров своей длительной карьерой. Команда ему благодарна и помогает», — сказал Чистяков «СЭ».

В этом сезоне на счету Овечкина 18 (10+8) очков в 14 матчах.

На счету 39-летнего россиянина 863 гола в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

Александр Овечкин
Дилан Строум
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
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«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 17 10 7 22
2 Каролина 13 10 3 20
3 Вашингтон 14 10 4 20
4 Рейнджерс 13 9 4 19
5 Айлендерс 15 6 9 15
6 Питтсбург 16 6 10 14
7 Коламбус 13 5 8 12
8 Филадельфия 15 5 10 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 15 11 4 23
2 Торонто 16 9 7 20
3 Бостон 16 7 9 16
4 Тампа-Бэй 14 7 7 15
5 Баффало 15 7 8 15
6 Оттава 14 7 7 14
7 Детройт 14 6 8 13
8 Монреаль 15 4 11 10
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 15 14 1 28
2 Миннесота 14 10 4 22
3 Даллас 13 8 5 16
4 Юта 15 6 9 15
5 Колорадо 15 7 8 14
6 Сент-Луис 15 7 8 14
7 Нэшвилл 15 5 10 11
8 Чикаго 15 5 10 11
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 16 9 7 21
2 Вегас 14 9 5 20
3 Ванкувер 13 7 6 17
4 Калгари 15 7 8 17
5 Эдмонтон 15 7 8 15
6 Сиэтл 15 6 9 13
7 Анахайм 13 4 9 10
8 Сан-Хосе 15 4 11 10
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Флорида – Филадельфия
 4 : 3 Б
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Торонто – Монреаль
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10.11 03:00
Сент-Луис – Вашингтон
 1 : 8
10.11 03:00
Детройт – Рейнджерс
0 : 4
10.11 03:00
Бостон – Оттава
 2 : 3 ОТ
10.11 03:30
Айлендерс – Нью-Джерси
 3 : 4 ОТ
10.11 04:00
Нэшвилл – Юта
 4 : 0
10.11 05:00
Лос-Анджелес – Коламбус
 5 : 2
10.11 05:00
Колорадо – Каролина
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Ванкувер – Эдмонтон
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