Овечкин в 9-й раз в карьере забросил 10 шайб за 14 и меньше матчей

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы в ворота «Сент-Луиса» (8:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

39-летний россиянин забил 10-й гол в 14 матчах этого сезона.

Овечкин в девятый раз за карьеру достиг отметки в 10 шайб за 14 и меньше игр. В каждом из предыдущих восьми сезонов форвард забрасывал минимум 40 шайб по итогам регулярного чемпионата.

В этом сезоне на счету Овечкина 18 (10+8) очков в 14 матчах.