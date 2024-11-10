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Сегодня, 11:34

Плющев — о форме Овечкина: «Большой игрок по сторонам не смотрит. Он делает то, что умеет лучше всего»

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал «СЭ» дубль нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в матче против «Сент-Луиса» (8:1).

«Александр — опытный игрок и большой мастер. Он прекрасно знает, как надо набирать форму и входить в сезон. Ведь все-таки он не мальчик двадцати лет, который бежит впереди паровоза. А мотивация у него, как и всегда — он хочет показывать хороший хоккей и результативность. Я бы не сказал, что у него на первом месте мотивация, связанная с личными достижениями. Большой игрок по сторонам не смотрит. Он делает то, что умеет лучше всего», — сказал Плющев «СЭ».

Бывший главный тренер сборной России также оценил дуэт Александра Овечкина с канадцем Диланом Строумом, который отдал голевой пас на каждый из 10 голов россиянина в нынешнем сезоне.

«Когда тренер попадает в команду и подбирает состав с умом, творчески, он способен находить хорошие сочетания партнеров, которые подходят друг другу. По психологии, по манере и видению игры, а не потому, что кто-то где-то заблестел. Великие дуэты и тройки создавались именно так, а не когда просто в один состав вместе ставились три звезды», — добавил Плющев.

Овечкин в этом сезоне набрал 18 (10+8) очков в 14 матчах.

На счету 39-летнего россиянина 863 гола в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

Денис Сафронов

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Владимир Плющев
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 17 10 7 22
2 Каролина 13 10 3 20
3 Вашингтон 14 10 4 20
4 Рейнджерс 13 9 4 19
5 Айлендерс 15 6 9 15
6 Питтсбург 16 6 10 14
7 Коламбус 13 5 8 12
8 Филадельфия 15 5 10 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 15 11 4 23
2 Торонто 16 9 7 20
3 Бостон 16 7 9 16
4 Тампа-Бэй 14 7 7 15
5 Баффало 15 7 8 15
6 Оттава 14 7 7 14
7 Детройт 14 6 8 13
8 Монреаль 15 4 11 10
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 15 14 1 28
2 Миннесота 14 10 4 22
3 Даллас 13 8 5 16
4 Юта 15 6 9 15
5 Колорадо 15 7 8 14
6 Сент-Луис 15 7 8 14
7 Нэшвилл 15 5 10 11
8 Чикаго 15 5 10 11
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 16 9 7 21
2 Вегас 14 9 5 20
3 Ванкувер 13 7 6 17
4 Калгари 15 7 8 17
5 Эдмонтон 15 7 8 15
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Флорида – Филадельфия
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10.11 03:00
Торонто – Монреаль
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Сент-Луис – Вашингтон
 1 : 8
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Детройт – Рейнджерс
0 : 4
10.11 03:00
Бостон – Оттава
 2 : 3 ОТ
10.11 03:30
Айлендерс – Нью-Джерси
 3 : 4 ОТ
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10.11 05:00
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