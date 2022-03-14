Остон Мэттьюс получил дисквалификацию на два матча
Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс получил дисквалификацию на два матча регулярного чемпионата НХЛ, сообщает Департамент безопасности лиги.
Такое наказание Мэттьюс получил дисквалификацию за атаку защитника «Баффало» Расмуса Далина в матче, состоявшемся на открытом воздухе на стадионе «Тим Хортонс Филд» в Гамильтоне в рамках серии «Классика наследия» (5:2).
Инцидент произошел за пять минут до завершения третьего периода. Далин и Мэттьюс начали вести борьбу у ворот «Сэйбрс» и обмениваться ударами, после чего американец нанес шведу удар клюшкой по шее.
По итогам эпизода хоккеисты получили обоюдный двухминутный штраф.
Остон Мэттьюс с 45 шайбами в 56 матчах лидирует в снайперской гонке чемпионата НХЛ. В споре бомбардиров с 77 (45+32) очками он занимает пятое место в лиге.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|59
|41
|18
|87
|2
|Питтсбург
|60
|36
|24
|81
|3
|Рейнджерс
|59
|37
|22
|79
|4
|Вашингтон
|60
|32
|28
|74
|5
|Коламбус
|60
|30
|30
|63
|6
|Айлендерс
|56
|24
|32
|56
|7
|Нью-Джерси
|59
|22
|37
|49
|8
|Филадельфия
|59
|18
|41
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|59
|40
|19
|86
|2
|Тампа-Бэй
|59
|38
|21
|82
|3
|Торонто
|59
|37
|22
|79
|4
|Бостон
|59
|36
|23
|77
|5
|Детройт
|59
|24
|35
|55
|6
|Баффало
|60
|20
|40
|48
|7
|Оттава
|58
|21
|37
|47
|8
|Монреаль
|59
|16
|43
|40
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|60
|42
|18
|89
|2
|Сент-Луис
|59
|34
|25
|76
|3
|Миннесота
|58
|34
|24
|72
|4
|Нэшвилл
|59
|34
|25
|72
|5
|Даллас
|57
|32
|25
|67
|6
|Виннипег
|60
|27
|33
|64
|7
|Чикаго
|60
|22
|38
|52
|8
|Аризона
|58
|18
|40
|40
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|59
|36
|23
|79
|2
|Лос-Анджелес
|61
|33
|28
|74
|3
|Эдмонтон
|59
|32
|27
|68
|4
|Вегас
|61
|32
|29
|68
|5
|Ванкувер
|60
|29
|31
|65
|6
|Анахайм
|62
|27
|35
|64
|7
|Сан-Хосе
|58
|26
|32
|59
|8
|Сиэтл
|61
|18
|43
|42
|14.03
|02:00
|
Коламбус – Вегас
|6 : 4
|14.03
|02:00
|
Миннесота – Нэшвилл
|2 : 6
|14.03
|02:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|3 : 4 ОТ
|14.03
|02:00
|
Филадельфия – Монреаль
|3 : 4 ОТ
|14.03
|02:30
|
Айлендерс – Анахайм
|4 : 3
|14.03
|03:00
|
Колорадо – Калгари
|3 : 0
|14.03
|05:00
|
Ванкувер – Тампа-Бэй
|1 : 2
|14.03
|05:00
|
Лос-Анджелес – Флорида
|3 : 2 Б
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|83
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|59
|83
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|81
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|45
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|39
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|59
|38
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|46
|2.04
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|28
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|39
|2.07