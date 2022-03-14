Лучший бомбардир сезона в НХЛ получил дисквалификацию на два матча

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс получил дисквалификацию на два матча регулярного чемпионата НХЛ, сообщает Департамент безопасности лиги.

Такое наказание Мэттьюс получил дисквалификацию за атаку защитника «Баффало» Расмуса Далина в матче, состоявшемся на открытом воздухе на стадионе «Тим Хортонс Филд» в Гамильтоне в рамках серии «Классика наследия» (5:2).

Инцидент произошел за пять минут до завершения третьего периода. Далин и Мэттьюс начали вести борьбу у ворот «Сэйбрс» и обмениваться ударами, после чего американец нанес шведу удар клюшкой по шее.

По итогам эпизода хоккеисты получили обоюдный двухминутный штраф.

Остон Мэттьюс с 45 шайбами в 56 матчах лидирует в снайперской гонке чемпионата НХЛ. В споре бомбардиров с 77 (45+32) очками он занимает пятое место в лиге.