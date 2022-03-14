Патрик Кейн стал первой звездой недели в НХЛ

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн был выбран первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ. В трех матчах он набрал 10 (1+9) очков. Американец вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории «Блоэкхокс».

Второй звездой стал голкипер «Калгари» Якоб Маркстрем. Швед выиграл три матча, пропуская всего 0,67 шайбы за встречу.

Третьей звездой стал капитан «Айлендерс» Андерс Ли. Американский форвард забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу в 4 встречах.