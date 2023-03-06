Орлов признан 1-й звездой недели по версии The Hockey News, Бобровский — 3-й
Портал The Hockey News представил тройку лучших игроков недели в регулярном чемпионате НХЛ.
Первое место занял российский защитник «Бостона» Дмитрий Орлов. Он сыграл пять матчей за «Брюинз» в текущем сезоне и набрал 9 (3+6) очков.
На второй строчке расположился форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. В матче против «Виннипега» (5:7) нападающий оформил хет-трик и повторил достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по голам в большинстве за один регулярный чемпионат.
Третье место занял российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. На этой неделе он сыграл 3 матча, 2 из которых выиграл с коэффициентом надежности 1,35 и с 95,2 процента отраженных бросков.
|6.03
|00:00
|
Аризона – Нью-Джерси
|4 : 5 ОТ
|6.03
|02:00
|
Филадельфия – Детройт
|3 : 1
|6.03
|02:00
|
Вегас – Монреаль
|4 : 3
|6.03
|05:00
|
Колорадо – Сиэтл
|2 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|122
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|96
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|63
|88
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|52
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|61
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|29
|1.95
|
|
Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26