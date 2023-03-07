Орлов может вернуться к переговорам с «Вашингтоном» после сезона

Известный агент, комментатор и эксперт Сергей Федотов в эфире «СЭ» прокомментировал обмен защитника Дмитрия Орлова из «Вашингтона» в «Бостон».

— Я очень удивился. И знали бы вы, как удивился сам Дима! Не совсем точный инсайд был от журналистов, которые писали, о чем не договорились «Вашингтон» и Орлов. При этом существует вариант возвращения к переговорам с «Вашингтоном» после этого сезона.

У Орлова есть четко сформулированные пожелания по контракту, его агент Марк Гандлер будет этим заниматься. Вариантов уже сейчас очень много.