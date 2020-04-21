«Он волновался». Гретцки рассказал, о чем Овечкин спрашивал его во время их первой встречи

Знаменитый хоккеист Уэйн Гретцки рассказал, о чем его спрашивал российский форвард Александр Овечкин на их первой встрече.

— Он волновался и задавал мне вопросы о том, как быть хорошим капитаном. Советовался, что должен сделать для того, чтобы выиграть Кубок Стэнли для своей команды. На тот момент он думал только о победе. И я знал, что однажды сделает это, — сказал канадец.

Овечкин и Гретцки дали совместное интервью в рамках специального проекта НХЛ.