Капризов забросил 44-ю шайбу в этом сезоне

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (6:3).

24-летний россиянин в конце третьего периода забросил шайбу, сделав счет 5:3. Для него эта шайба стала 44-й в этом сезоне.

Также в этой встрече Капризов сделал две голевые передачи. Теперь у него 53 ассиста.