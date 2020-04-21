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Одним рекордом больше. 2 года назад Кучеров установил очередное достижение в составе «Тампы»

09:00
Никита Кучеров. Фото USA Today Sports
Никита Кучеров. Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров установил клубный рекорд по количеству очков, набранных в одной серии плей-офф НХЛ.

В плей-офф 2018 года «Тампа» в первом раунде прошла «Нью-Джерси». Кучеров в рамках противостояния набрал 10 (5+5) очков.

Россиянин превзошел достижение Тайлера Джонсона, который в 2015 году записал себе в актив 9 (4+5) очков в финальной серии Восточной конференции с «Рейнджерс».

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