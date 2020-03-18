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«Обстановка дестабилизировалась». Жена Малкина пожаловалась на отсутствие туалетной бумаги в США из-за коронавируса

22:33
Анна Кастерова. Фото instagram.com
Анна Кастерова. Фото instagram.com
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Жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова пожаловалась на отсутствие туалетной бумаги в магазинах. Кроме того, по ее словам, в Майами ощущается дефицит основной группы продуктов.

Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ остановлен из-за распространения коронавируса.

— Мы с Женей решили, что будем переживать эпидемиологическую ситуацию в Майами, — сказала Кастерова в Instagram. — Обстановка в последние несколько дней дестабилизировалась. Сначала закрыли все школы и детские сады, все административные учреждения. В магазинах действительно невозможно найти туалетную бумагу, и ощущается дефицит основной группы продуктов. Нет курицы на прилавках, редко появляются мясо, яйца. Сотрудники магазинов стараются всех успокоить, говорят, что стопроцентного дефицита не будет. Все очень быстро раскупается.

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