Обладатель Кубка Стэнли-1996 Каменский назвал легендарными достижения Овечкина в НХЛ

Обладатель Кубка Стэнли-1996 Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» оценил новый рекорд российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

37-летний хоккеист в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (5:1) оформил дубль и побил рекорд легендарного форварда Уэйна Гретцки по голам в выездных матчах.

«Достижения Овечкина расцениваю как легендарные. Это великое достижение, что он превзошел по голам на выезде Гретцки и вышел на первое место по этому показателю. Хочу поздравить Александра с новым рекордом от всех любителей хоккея в России. Так держать и вперед. Хотелось бы, чтобы он быстрее обогнал Гретцки по всем голам. Надеемся, что в ближайшем будущем. Но это зависит от Саши, от команды, от того, как они будут играть. Хотелось бы, чтобы он в каждом матче забивал», — сказал Каменский в беседе с корреспондентами «СЭ» Дарьей Алексеевой и Константином Беловым.

Теперь на счету Овечкина 403 гола в выездных встречах, что является новым рекордом лиги.