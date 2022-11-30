Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в выездных матчах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд легендарного форварда Уэйна Гретцки.

37-летний россиянин оформил дубль в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера». Игра проходит на льду «Кэнакс». Теперь на счету капитана «Кэпиталз» 403 гола в выездных встречах, что является новым рекордом лиги.

За свою карьеру Гретцки 402 раза поражал ворота соперников в выездных встречах НХЛ.

Всего за карьеру Овечкин забросил 793 шайбы в НХЛ. По этому показателю он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги.