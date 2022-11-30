Терещенко — об Овечкине: «За три сезона он точно доберется до рекорда Гретцки»
Бывший нападающий «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новый рекорд форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.
30 ноября 37-летний хоккеист в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (5:1) оформил дубль и побил рекорд легендарного форварда Уэйна Гретцки по голам в выездных матчах. Теперь на счету Овечкина 403 гола в выездных встречах, что является новым рекордом лиги.
«Он движется своей дорогой. Молодец! Все следят за тем, как Саша забивает, что делает. Надеюсь, рекорд Гретцки — дело пары сезонов, но оптимально — три. Все зависит от партнеров и от того, как будет играть «Вашингтон». Конечно, не хватает Бекстрема. Они провели вместе большую часть своей карьеры. Думаю, что пары сезонов не хватит, но за три сезона он точно доберется до рекорда Гретцки. По крайней мере, мне так кажется», — сказал Терещенко «СЭ».
В комментарии «СЭ» обладатель Кубка Стэнли-1996 Валерий Каменский назвал легендарными достижения Овечкина в НХЛ.
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|13
|24
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|11
|11
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|9
|13
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|8
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|21
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
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|23
|13
|10
|30
|2
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|21
|14
|7
|29
|3
|Колорадо
|20
|12
|8
|25
|4
|Миннесота
|21
|10
|11
|22
|5
|Нэшвилл
|21
|10
|11
|22
|6
|Сент-Луис
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|11
|11
|22
|7
|Аризона
|20
|7
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|17
|8
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|21
|6
|15
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|24
|17
|7
|35
|2
|Сиэтл
|22
|14
|8
|31
|3
|Лос-Анджелес
|25
|12
|13
|28
|4
|Эдмонтон
|22
|12
|10
|24
|5
|Калгари
|22
|10
|12
|23
|6
|Ванкувер
|23
|9
|14
|21
|7
|Сан-Хосе
|25
|8
|17
|20
|8
|Анахайм
|23
|6
|17
|14
|30.11
|03:00
|
Бостон – Тампа-Бэй
|3 : 1
|30.11
|03:00
|
Монреаль – Сан-Хосе
|0 : 4
|30.11
|03:00
|
Питтсбург – Каролина
|2 : 3 ОТ
|30.11
|03:30
|
Филадельфия – Айлендерс
|3 : 1
|30.11
|04:00
|
Виннипег – Колорадо
|5 : 0
|30.11
|04:00
|
Нэшвилл – Анахайм
|2 : 1 ОТ
|30.11
|05:00
|
Калгари – Флорида
|6 : 2
|30.11
|06:00
|
Ванкувер – Вашингтон
|1 : 5
|30.11
|06:30
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Лос-Анджелес – Сиэтл
|8 : 9 ОТ
|И
|О
|
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|22
|39
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|23
|36
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|22
|34
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|23
|19
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|22
|17
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|23
|16
|И
|КН
|
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Линус Ульмарк
Бостон
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Витек Ванечек
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Илья Сорокин
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