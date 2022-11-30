Лавиолетт — об игре Овечкина: «Он определенно был лидером команды»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт поделился впечатлениями от игры форварда Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (5:1).

«Он был действительно хорош в первом периоде, и, думаю, все мы были действительно хороши. Он определенно был лидером. Мы знали, что нам нужно хорошо провести первый период, показать отличную игру, а для этого нужны лучшие игроки», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Вашингтон» с 23 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 21 очком — на 12-й строчке на «Западе».