Два клуба НХЛ претендуют на Тарасенко

Форвард Владимир Тарасенко получил два предложения, сообщает журналист Дэвид Паньотта.

По сведениям источника, на 31-летнего россиянина претендуют «Каролина» и «Оттава».

По ходу сезона-2022/23 Тарасенко был обменян из «Сент-Луиса» в «Нью-Йорк Рейнджерс». Он набрал за новую команду 21 (8+13) очко в 31 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 4 (3+1) очка в 7 играх.