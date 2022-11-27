«Вашингтон» на выезде крупно уступил «Нью-Джерси», у Овечкина «-2»
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Нью-Джерси» со счетом 1:5.
В составе «Дэвилз» хет-трик оформил Джек Хьюз, еще по одной шайбе забросили Нико Хишер и Фабиан Зеттерлунд. У «Кэпиталз» единственный гол забил Джон Карлсон, форвард Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-2».
После этого матча «Вашингтон» с 21 очком занимает 12-е место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 36 очками — на второй строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Голы: Хишир — 10 (бол., Мерсер, Хэмилтон), 9:04 — 1:0. Хьюз — 9, 25:59 — 2:0. Хьюз — 10 (Грэйвс, Мерсер), 29:19 — 3:0. Хьюз — 11 (Хаула), 49:51 — 4:0. Карлсон — 6 (бол., Строум, Юханссон), 51:38 — 4:1. Зеттерлунд — 4 (Маклеод, Зигенталер), 54:47 — 5:1.
Вратари: Ванечек — Линдгрен.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 29 (7+13+9) — 38 (10+13+15).
Наши: — - Кузнецов (16.38/1/0), Овечкин (21.34/8/-2).
27 ноября. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|22
|18
|4
|36
|2
|Айлендерс
|22
|14
|8
|28
|3
|Каролина
|22
|11
|11
|27
|4
|Питтсбург
|22
|11
|11
|25
|5
|Рейнджерс
|22
|10
|12
|24
|6
|Вашингтон
|23
|9
|14
|21
|7
|Филадельфия
|21
|7
|14
|19
|8
|Коламбус
|20
|7
|13
|15
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|21
|18
|3
|36
|2
|Торонто
|23
|13
|10
|31
|3
|Детройт
|20
|11
|9
|26
|4
|Тампа-Бэй
|20
|12
|8
|25
|5
|Флорида
|21
|10
|11
|23
|6
|Монреаль
|21
|11
|10
|23
|7
|Баффало
|21
|9
|12
|18
|8
|Оттава
|20
|7
|13
|15
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|21
|12
|9
|28
|2
|Виннипег
|19
|12
|7
|25
|3
|Колорадо
|18
|11
|7
|23
|4
|Сент-Луис
|21
|11
|10
|22
|5
|Миннесота
|20
|9
|11
|20
|6
|Нэшвилл
|20
|9
|11
|20
|7
|Аризона
|19
|7
|12
|17
|8
|Чикаго
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|22
|16
|6
|33
|2
|Сиэтл
|20
|12
|8
|27
|3
|Лос-Анджелес
|23
|12
|11
|26
|4
|Эдмонтон
|21
|11
|10
|22
|5
|Калгари
|21
|9
|12
|21
|6
|Ванкувер
|20
|7
|13
|17
|7
|Сан-Хосе
|23
|7
|16
|17
|8
|Анахайм
|21
|6
|15
|13
|27.11
|00:00
|
Каролина – Калгари
|3 : 2
|27.11
|02:30
|
Флорида – Сент-Луис
|4 : 5 ОТ
|27.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Вашингтон
|5 : 1
|27.11
|03:00
|
Питтсбург – Торонто
|1 : 4
|27.11
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|5 : 2
|27.11
|04:00
|
Нэшвилл – Коламбус
|- : -
|27.11
|05:00
|
Колорадо – Даллас
|- : -
|27.11
|06:00
|
Вегас – Ванкувер
|- : -
|27.11
|22:00
|
Миннесота – Аризона
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|21
|36
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|21
|34
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|21
|32
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|21
|18
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|21
|16
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|20
|15
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|16
|1.99
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|13
|2.08
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|16
|2.19