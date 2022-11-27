«Вашингтон» на выезде крупно уступил «Нью-Джерси», у Овечкина «-2»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Нью-Джерси» со счетом 1:5.

В составе «Дэвилз» хет-трик оформил Джек Хьюз, еще по одной шайбе забросили Нико Хишер и Фабиан Зеттерлунд. У «Кэпиталз» единственный гол забил Джон Карлсон, форвард Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-2».

После этого матча «Вашингтон» с 21 очком занимает 12-е место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 36 очками — на второй строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы: Хишир — 10 (бол., Мерсер, Хэмилтон), 9:04 — 1:0. Хьюз — 9, 25:59 — 2:0. Хьюз — 10 (Грэйвс, Мерсер), 29:19 — 3:0. Хьюз — 11 (Хаула), 49:51 — 4:0. Карлсон — 6 (бол., Строум, Юханссон), 51:38 — 4:1. Зеттерлунд — 4 (Маклеод, Зигенталер), 54:47 — 5:1.

Вратари: Ванечек — Линдгрен.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 29 (7+13+9) — 38 (10+13+15).

Наши: — - Кузнецов (16.38/1/0), Овечкин (21.34/8/-2).

27 ноября. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.