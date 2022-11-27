«Сент-Луис» в овертайме победил «Флориду», отыгравшись с 1:4. У Тарасенко гол

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Флориду» со счетом 5:4.

При этом «блюзмены» уступали к 33-й минуте со счетом 1:4. Форвард Владимир Тарасенко забросил четвертую шайбу команды, Иван Барбашев и Павел Бучневич отличились результативными передачами.

После этого матча «Сент-Луис» с 22 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Флорида» с 23 очками — на 10-й строчке Востока.