«Нью-Джерси» уступил «Виннипегу», Куликов и Гусев забросили по шайбе

«Виннипег» на выезде выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ? (5:4 Б).

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Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Виннипег» — 4:5 Б (1:0, 3:1, 0:3, 0:0, 0:1)

Голы: Гусев — 1 (Братт), 18:00 — 1:0. Коулман — 1 (Симмондс, Зэйджак), 21:42 — 2:0. Ватанен — 1 (Палмиери, Холл), 32:34 — 3:0. Коулман — 2 (Суббан, Заха), 33:52 — 4:0. Куликов — 1 (Элерс, Шайфли), 39:49 — 4:1. Рословик — 1 (Пионк, Перро), 42:41 — 4:2. Перро — 1 (Копп, Лайне), 47:17 — 4:3. Пионк — 1 (Шайфли, Хейнола), 52:35 — 4:4.

Победный буллит: Уилер.

Вратари: Шнайдер (Блэквуд, 42:41) — Броссуа.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 39 (7+19+12+1) — 30 (4+15+8+3).

Наши: Гусев (12.59/4/0) — Куликов (22.35/1/+1).

5 октября. Нью-Джерси. Prudential Center.

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