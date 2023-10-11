«Нью-Джерси» подписал новый контракт с главным тренером Линди Раффом

Главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф подписал новый контракт с клубом, сообщается на сайте НХЛ.

«Я взволнован тем, что могу взять на себя ответственность в этой ситуации, и горжусь большим прогрессом, которого наша команда достигла в прошлом сезоне.

У нас в Джерси особая команда, и у нас есть возможность добиться долгосрочного успеха, оставить много положительных воспоминаний и подарить нашим болельщикам повод для радости, потому что фанатская база «Дэвилз» — одна из лучших в Лиге, и они заслуживают того, чтобы увидеть команду чемпионом", — сказал Рафф.

63-летний специалист возглавляет «Нью-Джерси» с 2020 года. В прошедшем сезоне команда дошла до полуфинала Восточной конференции НХЛ, где уступила «Каролине» (1-4 в серии).