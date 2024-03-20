«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: видеообзор матча

«Нью-Джерси» на своем льду обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин результативными действиями не отметился. Форварды «Дэвилз» Доусон Мерсер и Тимо Майер забросили по две шайбы.

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