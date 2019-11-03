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«Нью-Джерси» без Гусева обыграл «Каролину», у Свечникова — передача и «-2»

04:50
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«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Нью-Джерси» — 3:5. На счету российского форварда «ураганов» Андрея Свечникова результативная передача, показатель полезности «-2», 4 минуты штрафа, 4 броска в створ и 2 силовых приема за 14.27 на льду (2.27 — в большинстве).

Российский нападающий «дьяволов» Никита Гусев пропускал третий матч подряд.

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