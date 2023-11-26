«Нью-Джерси» — «Баффало»: видеообзор матча

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Баффало» — 7:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Дэвилз» дубль оформил Тайлер Тоффоли, еще по голу забили Александр Хольц, Нико Хишер, Ондржей Палат, Доусон Мерсер и Люк Хьюз. У «Сэйбрз» отличились Джефф Скиннер и Кайл Окпосо.

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