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Сегодня, 07:25

«Нью-Джерси» — «Баффало»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Баффало» — 7:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Дэвилз» дубль оформил Тайлер Тоффоли, еще по голу забили Александр Хольц, Нико Хишер, Ондржей Палат, Доусон Мерсер и Люк Хьюз. У «Сэйбрз» отличились Джефф Скиннер и Кайл Окпосо.

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НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 19 15 4 31
2 Филадельфия 21 11 10 23
3 Вашингтон 17 10 7 22
4 Каролина 19 11 8 22
5 Айлендерс 20 8 12 22
6 Питтсбург 20 10 10 20
7 Нью-Джерси 19 9 10 19
8 Коламбус 21 6 15 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 20 14 6 31
2 Флорида 20 12 8 25
3 Тампа-Бэй 21 10 11 25
4 Детройт 19 10 9 23
5 Торонто 19 10 9 23
6 Баффало 21 9 12 20
7 Монреаль 21 9 12 20
8 Оттава 16 8 8 16
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 19 13 6 26
2 Виннипег 19 12 7 26
3 Даллас 19 12 7 26
4 Сент-Луис 19 10 9 21
5 Нэшвилл 19 9 10 18
6 Аризона 19 8 11 18
7 Миннесота 18 5 13 14
8 Чикаго 18 6 12 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 20 14 6 30
2 Лос-Анджелес 19 13 6 29
3 Ванкувер 21 14 7 29
4 Сиэтл 22 8 14 21
5 Калгари 20 8 12 19
6 Анахайм 20 9 11 18
7 Эдмонтон 19 6 13 13
8 Сан-Хосе 20 3 17 8
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Лос-Анджелес – Монреаль
 4 : 0
26.11 03:00
Питтсбург – Торонто
 3 : 2
26.11 03:00
Нью-Джерси – Баффало
 7 : 2
26.11 03:30
Айлендерс – Филадельфия
 0 : 1 Б
26.11 06:00
Сан-Хосе – Ванкувер
 - : -
26.11 06:00
Колорадо – Калгари
 - : -
26.11 06:00
Вегас – Аризона
 - : -
26.11 21:00
Детройт – Миннесота
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Ванкувер

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Торонто

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 19 14
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Луи Доминге

Рейнджерс

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