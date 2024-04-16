«Нью-Джерси» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» и «Айлендерс» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила в Нью-Джерси 16 апреля и завершилась победой гостей — 4:1.

Видео лучших моментов матча «Нью-Джерси» — «Айлендерс» опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

«Айлендерс» с 92 очками расположились на седьмом месте Восточной конференции и вышел в плей-офф. «Нью-Джерси» с 81 очком — на 13-й строчке.