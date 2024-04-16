«Айлендерс» обыграли «Нью-Джерси» и вышли в плей-офф

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Нью-Джерси» со счетом 4:1.

В составе «островитян» отличились Жан-Габриэль Пажо, Кайл Палмьери, Брок Нельсон и Кайл Маклин, вратарь Семен Варламов отразил 23 броска из 24. У «Дэвилз» гол на счету Тимо Майер.

«Айлендерс» с 92 очками расположились на седьмом месте Восточной конференции и вышел в плей-офф. «Нью-Джерси» с 81 очком — на 13-й строчке.