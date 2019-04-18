"Нужно претерпеть унижение, прежде чем добиться успеха". Купер - о вылете "Тампы" из Кубка Стэнли

Главный тренер "Тампы" Джон Купер заявил, что в НХЛ командам приходится сталкиваться с унижением перед тем, как добиться успеха. "Молнии" вылетели из Кубка Стэнли в 1/8 финала плей-офф, проиграв "Коламбусу" с общим счетом 0-4.

- Ты хочешь добиться успеха. В итоге тебя судят по тому, как ты играешь в плей-офф, - приводит слова Купера официальный сайт "Тампы". - Это унизительно? Никаких вопросов. В НХЛ нужно претерпеть унижение, прежде чем добиться успеха.

Напомним, "Тампа" стала победителем регулярного чемпионата НХЛ: "молнии" набрали 128 очков в 82 играх.

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