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Новый контракт Сорокина — одна из приоритетных задач «Айлендерс» этим летом

22:37
Илья Сорокин. Фото ХК «Айлендерс».
Илья Сорокин. Фото ХК «Айлендерс».
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«Айлендерс» намерены предложить новый контракт голкиперу Илье Сорокину. Сохранить 25-летнего россиянина в команде — одна из приоритетных задач «Островитян» этим летом, сообщает Newsday.

В прошедшем сезоне Сорокин дебютировал в НХЛ. В регулярном чемпионате он провел 22 матча, показав коэффициент надежности 2,17 при 91,8 проценте отраженных бросков.

В плей-офф на его счету 7 матчей: коэффициент надежности — 2,79, процент отраженных бросков — 92,2.

По годичному контракту Сорокин заработал 2 миллиона долларов. Он становится ограниченно свободным агентом. Его не нужно будет защищать на предстоящем драфте расширения.

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Иван Шитик все материалы автора

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