Новый контракт Сорокина — одна из приоритетных задач «Айлендерс» этим летом
22:37
«Айлендерс» намерены предложить новый контракт голкиперу Илье Сорокину. Сохранить 25-летнего россиянина в команде — одна из приоритетных задач «Островитян» этим летом, сообщает Newsday.
В прошедшем сезоне Сорокин дебютировал в НХЛ. В регулярном чемпионате он провел 22 матча, показав коэффициент надежности 2,17 при 91,8 проценте отраженных бросков.
В плей-офф на его счету 7 матчей: коэффициент надежности — 2,79, процент отраженных бросков — 92,2.
По годичному контракту Сорокин заработал 2 миллиона долларов. Он становится ограниченно свободным агентом. Его не нужно будет защищать на предстоящем драфте расширения.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю