«Айлендерс» намерены предложить новый контракт голкиперу Илье Сорокину. Сохранить 25-летнего россиянина в команде — одна из приоритетных задач «Островитян» этим летом, сообщает Newsday.

В прошедшем сезоне Сорокин дебютировал в НХЛ. В регулярном чемпионате он провел 22 матча, показав коэффициент надежности 2,17 при 91,8 проценте отраженных бросков.

В плей-офф на его счету 7 матчей: коэффициент надежности — 2,79, процент отраженных бросков — 92,2.

По годичному контракту Сорокин заработал 2 миллиона долларов. Он становится ограниченно свободным агентом. Его не нужно будет защищать на предстоящем драфте расширения.