Дюшарм обсудит с «Монреалем» продление контракта
20:20
Исполняющего обязанности главного «Монреаля» Доминика Дюшарма проведет переговоры с клубом по поводу продления контракта, сообщает Sportsnet.
Дюшарм занял должность тренера команды после увольнения Клода Жюльена по ходу сезона. Под руководством 48-летнего специалиста «Монреаль» впервые с 1993 года пробился в финал, где проиграл «Тампе» со счетом 1-4.
До появления в «Канадиенс» Дюшарм добился успеха с молодежной сборной Канады, сделав ее чемпионом мира в 2018 году. А за год до этого он занял второе место на молодежном первенстве планеты.
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