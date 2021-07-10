Дюшарм обсудит с «Монреалем» продление контракта

Исполняющего обязанности главного «Монреаля» Доминика Дюшарма проведет переговоры с клубом по поводу продления контракта, сообщает Sportsnet.

Дюшарм занял должность тренера команды после увольнения Клода Жюльена по ходу сезона. Под руководством 48-летнего специалиста «Монреаль» впервые с 1993 года пробился в финал, где проиграл «Тампе» со счетом 1-4.

До появления в «Канадиенс» Дюшарм добился успеха с молодежной сборной Канады, сделав ее чемпионом мира в 2018 году. А за год до этого он занял второе место на молодежном первенстве планеты.