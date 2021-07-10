Бержевен может покинуть пост генерального менеджера «Монреаля» следующим летом

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен может сменить свою должность в клубе. Следующим летом у него заканчивается контракт с «Канадиенс», и он может перейти на должность президента по хоккейным операциям, сообщает Sportsnet.

Сменить Бержевена может его помощник Скотт Мелланби или директор по развитию игроков Мартин Лапойнт.

55-летний Бержевен занимает пост генерального менеджера клуба с сезона-2012/13. Летом 2021 года «Монреаль» дошел до финала Кубка Стэнли, но уступил «Тампе» (1-4).