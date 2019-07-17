Новый клуб из Сиэтла нашел генменеджера

Новый клуб "Сиэтл" определился с генеральным менеджером. Им станет Рон Фрэнсис, сообщает Seattle Times. Соглашение будет заключено на пять лет.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы с 2014 по 2018 год работал в "Каролине", при нем "ураганы" ни разу не вышли в плей-офф. Команда должна начать играть в НХЛ с сезона-2021/22.

Напомним, что ранее совет директоров НХЛ одобрил появление в лиге нового клуба из Сиэтла. Официального названия у команды пока нет.

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