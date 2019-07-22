Нил узнал об обмене в "Эдмонтон", прилетев на свадьбу к другу

Новичок "Эдмонтона" Джеймс Нил признался, что узнал об обмене из "Калгари", когда прилетел на свадьбу бывшего одноклубника Романа Йоси. На счету 31-летнего канадца 766 матчей в НХЛ и 514 (270+244) очков.

– Это был единственный рейс в Нэшвилл без Wi-Fi, – приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Нила. – Приземлившись, я узнал, что меня отправили из "Калгари" в "Эдмонтон". Телефон стал звонить не переставая. Но меня уже несколько раз меняли, так что я знаю, что это такое.

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