«Вегас» отправил Мироманова в фарм-клуб
22:30
«Вегас» отправил защитника Даниила Мироманова в Американскую хоккейную лигу, сообщает официальный сайт клуба. Россиянин присоединится к «Хендерсон Силвер Найтс».
Ранее 24-летний россиянин отметился тремя заброшенными шайбами в двух матчах с «Лос-Анджелесом».
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/goldenknights/news/vegas-golden-knights-announce-roster-transactions/c-326524530
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