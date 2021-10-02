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«Вегас» отправил Мироманова в фарм-клуб

22:30
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«Вегас» отправил защитника Даниила Мироманова в Американскую хоккейную лигу, сообщает официальный сайт клуба. Россиянин присоединится к «Хендерсон Силвер Найтс».

Ранее 24-летний россиянин отметился тремя заброшенными шайбами в двух матчах с «Лос-Анджелесом».

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/goldenknights/news/vegas-golden-knights-announce-roster-transactions/c-326524530

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Александр Кравченко все материалы автора

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