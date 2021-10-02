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Хэмоник не собирается пропускать весь сезон. Игрок еще не начал тренироваться с «Ванкувером»

22:37
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Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг заявил, что защитник Трэвис Хэмоник не планирует пропускать весь предстоящий сезон. Он уведомил об этом руководство клуба, информирует Sportsnet.

Однако 31-летний хоккеист пока не прибыл в тренировочный лагерь команды. Пока он находится у себя дома в Манитобе.

Этим летом Хэмоник подписал новый контракт с «Кэнакс» на два года. Зарплата — 6 миллионов долларов (3 миллиона долларов в год в среднем).

В минувшем сезоне Хэмоник провел 38 матчей и набрал 10 (3+7) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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