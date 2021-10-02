Хэмоник не собирается пропускать весь сезон. Игрок еще не начал тренироваться с «Ванкувером»
22:37
Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг заявил, что защитник Трэвис Хэмоник не планирует пропускать весь предстоящий сезон. Он уведомил об этом руководство клуба, информирует Sportsnet.
Однако 31-летний хоккеист пока не прибыл в тренировочный лагерь команды. Пока он находится у себя дома в Манитобе.
Этим летом Хэмоник подписал новый контракт с «Кэнакс» на два года. Зарплата — 6 миллионов долларов (3 миллиона долларов в год в среднем).
В минувшем сезоне Хэмоник провел 38 матчей и набрал 10 (3+7) очков.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю