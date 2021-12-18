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Никита Зайцев из-за травмы пропустит около месяца

20:21
Никита Зайцев. Фото Getty Images
Никита Зайцев. Фото Getty Images
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Защитник «Оттавы» Никита Зайцев пропустит из-за травмы около месяца. Об это сообщил главный тренер «Сенаторов» Ди Джей Смит, передает журналист Адам Кимельман.

В этом сезоне Зайев провел в регулярном чемпионате 22 матча и набрал 2 (1+1) очка.

Отметим, что защитник является кандидатов на поездку на Олимпиаду в составе сборной России в том случае, если игроки НХЛ поедут в Пекин.

«Мне очень больно. Нельзя наступать на ногу». Интервью Зайцева — о травме за два месяца до Олимпиады

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Иван Шитик все материалы автора
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