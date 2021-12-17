Защитник сборной России Зайцев рассказал о травме за два месяца до Олимпиады

Защитник «Оттавы» и сборной России Никита Зайцев в интервью «СЭ» рассказал о травме, полученной в матче против «Тампы» (1:2).

— В пятницу вечером по московскому времени вы были на обследовании по поводу своей травмы. Что оно показало?

— Перелом. Но, наверное, точный диагноз должны назвать в клубе. Пока понятно, что какое-то время пропущу.

— Писали, что два месяца.

— Может быть, и меньше. Сейчас начнется период реабилитации, восстановления. Посмотрим, как все пройдет.

— Вы выбываете из числа претендентов на поездку в Пекин, если, конечно, НХЛ поедет на Олимпиаду?

— Опять же ничего определенного сказать нельзя. Мы сейчас в Тампе, скоро вернемся домой, тогда будет больше информации.

— Я думал, что после таких травм сразу же отправляют домой?

— Смысла не было. Сейчас же из-за различных ковидных ограничений не так просто пересекать границу. Мне одному было бы тяжело добраться регулярным рейсом. Отправлять со мной кого-то из персонала — слишком много мороки. Но в Тампе врачи все сделали, как надо.

— Гипс?

— Тут нет гипса. Мне сделали пластиковую накладу, которую, впрочем, можно снимать. Но даже в ней точно нельзя наступать на больную ногу. Так что какое-то время буду существенно ограничен в перемещениях.

— Боль после перелома была?

— Тогда — нет. А прямо во время разговора мне очень больно.

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