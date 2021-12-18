Малкин провел первую тренировку без ограничений
20:07
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел первую тренировку в общей группе без ограничений, сообщает Pens Inside Scoop.
Напомним, Малкин ранее перенес операцию на правом колене. Это произошло в июне 2021 года.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ он еще не играл.
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