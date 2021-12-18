Малкин провел первую тренировку без ограничений

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел первую тренировку в общей группе без ограничений, сообщает Pens Inside Scoop.

Напомним, Малкин ранее перенес операцию на правом колене. Это произошло в июне 2021 года.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ он еще не играл.