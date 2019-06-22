Никита Задоров: "Зачем драться с русскими? Это же братаны"

Защитник "Колорадо" и сборной России Никита Задоров в интервью "СЭ" рассказал о своем отношении к дракам на льду. Он подчеркнул, что не стал бы драться с соотечественником из другой команды.

– Если вы встретитесь с Овечкиным на льду, драться будете?

– Не знаю. Я бы с русскими не дрался.

– Драка Овечкина со Свечниковым стала первой чисто русской за 26 лет. Тогда дрались Коваленко с Улановым.

– Коваленко не так давно дрался же – с арбитром, ха-ха. Зачем драться с русскими? Это же братаны. Бывало, можем сказать что-то друг другу на эмоциях. С Малкиным было как-то раз – потом посмеялись над этим в сборной. Но драться я бы точно не стал.

– Вы избирательно подходите к дракам? Или неважно с кем?

– Нет такого, чтоб я сидел и думал перед игрой: вот, доберусь для начала до этого, потом до другого. Я просто знаю, кто как дерется. Ривз, Уилсон и Хара– вот топ-3 в драках сейчас. К Здено даже никто не подъедет, даже Уилсон. (Михаил Зислис, Игорь Еронко)

Полностью интервью Задорова