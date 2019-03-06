Никита Кучеров: "Рекорд? Нормально. Мне нравится"

Форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров - о матче с "Виннипегом" (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Кучеров отметился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипега" (5:2). Теперь у него 108 (31+77) очков в этом сезоне. Он установил рекорд клуба по количеству очков в одном сезоне, сравнявшись с Венсаном Лекавалье.

- Нормально, - сказал Кучеров о рекорде. - Я просто каждый день работаю над игрой и смотрю, к чему это приводит. Но это хорошо. Мне нравится, - приводит слова россиянина пресс-служба НХЛ. - У них тяжелая, габаритная команда. - Мы хотели сыграть жестко. "Виннипег" - одна из лучших команд Запада, а в четверг мы проиграли "Бостону", поэтому нам хотелось реабилитироваться в матче против такого сильного соперника.

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