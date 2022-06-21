Никита Кучеров вышел на 28-е место по числу набранных очков в истории плей-офф НХЛ

Российский нападающий Никита Кучеров сделал две результативных передачи в третьем матче финала Кубка Стэнли против «Колорадо».

Форвард набрал 153-е очко в 101-м матче плей-офф НХЛ в карьере и поднялся по этому показателю на 28-е очко, сравнявшись с Ларри Мерфи.

Кучеров занимает третье место по очкам в Кубке Стэнли среди российских хоккеистов. Он уступает лишь Евгению Малкину (180) и Сергею Федорову (176). Также форвард идет на третьей строчке по количеству результативных действий в плей-офф. Выше него только Малкин и его партнер по «Питтсбургу» Сидни Кросби (201).

Рекорд по числу набранных очков в плей-офф НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (382).