Ничушкин забросил 4-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Колорадо» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма». Счет стал 2:0.

На 13-й минуте первого периода голом отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. Для него это 4-я шайба в текущем сезоне.