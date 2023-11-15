Форвард «Вашингтона» Манта временно потерял слух после попадания шайбы Кузнецова
Нападающий «Вашингтона» Энтони Манта почти на неделю лишился слуха из-за попадания шайбы, сообщает журналист Том Гулитти.
Инцидент произошел в матче против «Флориды» (3:4 ОТ) 9 ноября. Шайба попала в Манту после броска его одноклубника Евгения Кузнецова.
По словам хоккеиста, он потерял слух на одно ухо на шесть дней. У него произошел разрыв барабанной перепонки. Сейчас слух начинает возвращаться к игроку.
В текущем сезоне 29-летний канадец набрал 4 (3+1) очка в 10 матчах за «Кэпиталз» в НХЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|14
|11
|3
|23
|2
|Вашингтон
|14
|8
|6
|18
|3
|Каролина
|15
|9
|6
|18
|4
|Питтсбург
|14
|8
|6
|16
|5
|Нью-Джерси
|14
|7
|7
|15
|6
|Филадельфия
|15
|7
|8
|15
|7
|Айлендерс
|14
|5
|9
|13
|8
|Коламбус
|16
|4
|12
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|15
|12
|3
|26
|2
|Флорида
|15
|10
|5
|21
|3
|Детройт
|15
|8
|7
|18
|4
|Торонто
|15
|8
|7
|18
|5
|Тампа-Бэй
|16
|6
|10
|16
|6
|Монреаль
|16
|7
|9
|16
|7
|Баффало
|16
|7
|9
|15
|8
|Оттава
|13
|6
|7
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|15
|11
|4
|23
|2
|Колорадо
|14
|9
|5
|18
|3
|Виннипег
|15
|8
|7
|18
|4
|Сент-Луис
|14
|8
|6
|17
|5
|Аризона
|15
|7
|8
|16
|6
|Миннесота
|15
|5
|10
|12
|7
|Чикаго
|13
|5
|8
|10
|8
|Нэшвилл
|15
|5
|10
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|16
|12
|4
|25
|2
|Ванкувер
|15
|11
|4
|23
|3
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|4
|Анахайм
|15
|9
|6
|18
|5
|Сиэтл
|16
|5
|11
|13
|6
|Калгари
|15
|5
|10
|12
|7
|Эдмонтон
|14
|4
|10
|9
|8
|Сан-Хосе
|16
|2
|14
|5
Результаты / календарь
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20.11
|15.11
|03:00
|
Монреаль – Калгари
|1 : 2
|15.11
|03:00
|
Коламбус – Питтсбург
|3 : 5
|15.11
|03:00
|
Баффало – Бостон
|2 : 5
|15.11
|03:00
|
Вашингтон – Вегас
|3 : 0
|15.11
|04:00
|
Сент-Луис – Тампа-Бэй
|5 : 0
|15.11
|04:00
|
Нэшвилл – Анахайм
|2 : 3
|15.11
|04:00
|
Виннипег – Нью-Джерси
|6 : 3
|15.11
|04:00
|
Даллас – Аризона
|4 : 3 ОТ
|15.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Флорида
|3 : 5
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|15
|25
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|15
|24
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|14
|24
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|15
|13
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|15
|13
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|15
|12
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
|
Адин Хилл
Вегас
|9
|1.76
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