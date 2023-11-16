«Филадельфия» на выезде обыграла «Каролину»

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«Филадельфия» выиграла у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Флайерз» одержали третью победу подряд.

Российский защитник гостей Егор Замула отметился одним удалением в начале второго периода.

«Каролина» с 18 очками занимает 7-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 8-й строчке — 17 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Филадельфия» — 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Голы: Типпетт — 6 (Фрост, Бельпедио), 1:50 — 0:1. Конекны — 10 (Силер, Кутюрье), 19:02 — 0:2. Пелинг — 1 (Уокер, Лотон), 20:29 — 0:3. Ноесен — 4 (Деанджело, Друри), 31:00 — 1:3.

Вратари: Кочетков (57:50 — 59:45) — Харт.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 32 (9+11+12) — 23 (12+7+4).

Наши: Орлов (15.19/2/-1), Свечников (20.07/6/-1) — Замула (11.51/0/+1).

16 ноября. Роли. PNC Arena.