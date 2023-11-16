«Филадельфия» на выезде обыграла «Каролину»
«Филадельфия» выиграла у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Флайерз» одержали третью победу подряд.
Российский защитник гостей Егор Замула отметился одним удалением в начале второго периода.
«Каролина» с 18 очками занимает 7-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 8-й строчке — 17 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Филадельфия» — 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Голы: Типпетт — 6 (Фрост, Бельпедио), 1:50 — 0:1. Конекны — 10 (Силер, Кутюрье), 19:02 — 0:2. Пелинг — 1 (Уокер, Лотон), 20:29 — 0:3. Ноесен — 4 (Деанджело, Друри), 31:00 — 1:3.
Вратари: Кочетков (57:50 — 59:45) — Харт.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 32 (9+11+12) — 23 (12+7+4).
Наши: Орлов (15.19/2/-1), Свечников (20.07/6/-1) — Замула (11.51/0/+1).
16 ноября. Роли. PNC Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|14
|11
|3
|23
|2
|Вашингтон
|14
|8
|6
|18
|3
|Каролина
|16
|9
|7
|18
|4
|Филадельфия
|16
|8
|8
|17
|5
|Питтсбург
|14
|8
|6
|16
|6
|Нью-Джерси
|14
|7
|7
|15
|7
|Айлендерс
|14
|5
|9
|13
|8
|Коламбус
|16
|4
|12
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|15
|12
|3
|26
|2
|Флорида
|15
|10
|5
|21
|3
|Детройт
|15
|8
|7
|18
|4
|Торонто
|15
|8
|7
|18
|5
|Тампа-Бэй
|16
|6
|10
|16
|6
|Монреаль
|16
|7
|9
|16
|7
|Баффало
|16
|7
|9
|15
|8
|Оттава
|13
|6
|7
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|15
|11
|4
|23
|2
|Колорадо
|14
|9
|5
|18
|3
|Виннипег
|15
|8
|7
|18
|4
|Сент-Луис
|14
|8
|6
|17
|5
|Аризона
|15
|7
|8
|16
|6
|Миннесота
|15
|5
|10
|12
|7
|Чикаго
|13
|5
|8
|10
|8
|Нэшвилл
|15
|5
|10
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|16
|12
|4
|25
|2
|Ванкувер
|15
|11
|4
|23
|3
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|4
|Анахайм
|15
|9
|6
|18
|5
|Сиэтл
|16
|5
|11
|13
|6
|Калгари
|15
|5
|10
|12
|7
|Эдмонтон
|14
|4
|10
|9
|8
|Сан-Хосе
|16
|2
|14
|5
|16.11
|03:30
|
Каролина – Филадельфия
|1 : 3
|16.11
|04:30
|
Эдмонтон – Сиэтл
|- : -
|16.11
|05:00
|
Колорадо – Анахайм
|- : -
|16.11
|06:00
|
Ванкувер – Айлендерс
|- : -
|16.11
|22:00
|
Оттава – Детройт
|- : -
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|15
|25
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|15
|24
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|14
|24
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|15
|13
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|15
|13
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|15
|12
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
|
Адин Хилл
Вегас
|9
|1.76